Polla. E’ risultato positivo al tampone un medico che lavora all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nel Salernitano. Come da protocollo, il nosocomio si è subito attivato per sottoporre al tampone tutti i medici e gli infermieri che sono entrati in contatto con lui e dunque per capire se ci siano altri sanitari contagiati.

Il medico è in isolamento già da alcuni giorni e ha un po’ di febbre, uno dei sintomi attribuibili alla malattia. Il suo reparto dove il dottore lavora è stato chiuso per alcune ore per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti. “La situazione è sotto controllo – ha riferito il direttore sanitario Luigi Mandia -, tutti sono stati già contattati per isolamento e tampone”. I controlli sono portati avanti dal Dipartimento di prevenzione.

