Si allarga a macchia d’olio l’allarme coronavirus nelle scuole. A Casal di Principe c’è un caso di Covid-19 all’istituto comprensivo Spirito Santo. L’intero personale Ata è in quarantena a per la presenza di un operatore positivo, già da giorni assente.

Casal di Principe, il vicesindaco chiude quattro scuole

Con l’assenza dei dipendenti Ata, il plesso scolastico non riuscirà a garantire le operazioni di apertura, chiusura e vigilanza. Da qui la decisione del vicesindaco Antonio Schiavone di emananare un’ordinanza per disporre la chiusura di quattro edifici scolastici dell’istituto comprensivo. Il provvedimento ha decorrenza da oggi.

Niente lezioni per gli studenti della scuola dell’infanzia plesso Montessori di via Valle D’Aosta, della scuola dell’infanzia plesso Nuvoletta di via Toscana, della scuola primaria plesso Parroco Gagliardi via Parroco Gagliardi e della scuola secondaria plesso Dante Alighieri di via Bach. La ripresa delle lezioni – salvo ulteriori decisioni al momento non preventivabili – dovrebbe avvenire lunedì 5 ottobre.

