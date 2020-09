Attimi di paura questa mattina lungo la statale Appia, tra i comuni di Teverola e Marcianise in direzione Capua. Le forti raffiche di vento hanno sradicato uno degli alberi piantati a bordo carreggiata. L’arbusto ha travolto in pieno un camion che stava transitando in quel momento durante il nubifragio.

Agro Aversano, danni da maltempo: albero travolge e schiaccia un camion sull’Appia

L’albero ha schiacciato la motrice bucando il parabrezza. Solo per miracolo il conducente del camion ha fatto salva la vita. Sarebbe infatti riuscito a liberarsi dall’abitacolo e a scendere dal veicolo senza riportare grossi danni. Il traffico in direzione Capua ha registrato notevoli rallentamenti.

Si sono rivelate complesse le operazioni di rimozione dell’autocarro incidentato. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. I primi a prestare soccorso al camionista ferito sono stati gli automobilisti di passaggio. Quello dell’Appia è soltanto l’ultimo degli incidenti registrati in Campania durante il nubifragio di oggi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it