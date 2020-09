Sicilia. Una lite sfociata in accoltellamento. È ciò che è accaduto tra le 8.30 e le 8.40 di stamattina a Vittoria, nel Ragusano. Due padri avrebbero litigato dopo aver accompagnato i figli nella scuola Pappalardo di Vittoria.

Lite fuori scuola

Al culmine della lite uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro che è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria ma secondo fonti investigative l’uomo non è in pericolo di vita.

Interviene la Polizia

Polizia sul posto, gli agenti del commissariato stanno ricostruendo la dinamica e rintracciando colui che ha inferto la coltellata. Sono in corso gli interrogatori nei confronti di chi era presente alla lite e nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta alle indagini.

