Dopo aver denunciato alle forze dell’ordine un episodio sospetto all’esterno di un seggio elettorale, il candidato del centrodestra Giuseppe Pietro Maisto invita tutti i candidati alle elezioni comunali a vigilare sulle operazioni di voto.

Giugliano, l’appello di Maisto agli altri candidati

“Ringrazio le forze ordine per il grande lavoro di queste ore- dice Maisto- ma mi sento di rivolgere un appello ai cittadini ai cittadini e a quanti dovrebbero controllare l’andamento delle votazioni all’interno dei seggi, di prestare la massima attenzione perché si svolgano nella massima trasparenza e nel rispetto delle leggi vigenti”.

“Chiunque venga avvicinato o assista a episodi di scorrettezza, allerti subito le forze dell’ordine”, esorta Maisto.

Nessun fermo

Al momento, però, gli agenti non hanno fermato alcuna persona sospetta. Tele Club Italia ha contattato il secondo dirigente della Polizia, il quale ha confermato che nessun fermo è stato eseguito nel pomeriggio, né è stato rinvenuto materiale elettorale. Motivo per cui non sono state avviate le indagini.

