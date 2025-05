Giugliano, campagna elettorale al ralenti: oggi Pezzella apre la corsa tra i tre candidati sindaco

Parte al rallenti la campagna elettorale a Giugliano in vista delle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Dopo le settimane frenetiche per la presentazione delle liste, oggi tocca a Salvatore Pezzella aprire ufficialmente la corsa: l’appuntamento è in piazza Municipio, dove il candidato sindaco darà il via alla sua campagna con i candidati della civica a suo sostegno.

Domani sarà invece la volta del centrodestra, che presenterà ufficialmente liste e candidati a Palazzo Palumbo, alla presenza del candidato sindaco Giovanni Pianese. Il centrosinistra, dal canto suo, per ora si è mosso principalmente online. Ha lanciato il suo slogan sui social: “Avanti”, un messaggio sintetico e diretto in attesa della presentazione ufficiale che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Intanto Potere al Popolo in un comunicato ha spiegato i motivi dell’assenza alla competizione elettorale: “Vediamo sempre le stesse cricche governare e scambiarsi posti e favori dal centro-destra al centro-sinistra. Basta leggere i nomi dei candidati alle prossime elezioni comunali per rendersi conto della assoluta intercambiabilità delle collocazioni politiche – scrivono gli esponenti locali del partito -. A dimostrazione che le candidature sono motivate da interessi occulti e non da programmi politici seri e idee precise e manifeste”