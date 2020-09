E’ del 12, 43 l’affluenza alle urne registrata alle 12 in Campania per il referendum. A Napoli hanno votato il 12, 93% degli aventi diritto al voto. In Italia, al momento, il 12, 34% ha votato al referendum sul taglio dei parlamentari. A renderlo noto il sito del ministero dell’Interno, che riporta le percentuali in tempo reale.

Referendum

Ore 12

Avellino 11,45%

Benevento 11,28%

Caserta 13,20%

Napoli 12, 93%

Salerno 11,39%

Ore 19

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Ore 23

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Elezioni regionali 2020

Sono oltre 5 milioni i campani chiamati a votare alle urne, sia per il referendum che per le elezioni regionali. Alle 12 si sono presentati il 8,74 % degli aventi diritto al voto. Di seguito le percentuali.

Ore 12

Avellino 9,09 %

Benevento 7,85%

Caserta 10,33%

Napoli 11,33%

Salerno 8,75%

Ore 19

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

ore 23

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Elezioni comunali

In Campania vota anche in 85 comuni per eleggere il nuovo sindaco. Di questi, 26 sono sopra i 15mila abitanti e dunque potrebbero essere richiamati al voto. Alle 12, il 13,86% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne.

Ore 12

Avellino 12,05%

Ariano Irpino 14,82%

Benevento

Caserta 13, 79%

Cesa 14,10%

Trentola Ducenta 13, 29%

Napoli 14,66%

Giugliano in Campania 14,29%

Mugnano di Napoli 14, 91

Ercolano 14,47%

Calvizzano 14, 77%

Pompei 17, 06%

Casalnuovo 15,00%

Caivano 14,78%

Salerno 14,22%

Casal Velino 12, 64%

Ore 19

Ore 23

