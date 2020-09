San Felice a Cancello. Il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, di concerto con le due direttrici didattiche, Di Ture e Mauro, ha posticipato l’apertura delle scuole al 28 settembre. E’ il primo comune del casertano ad optare per questa decisione.

Le aperture a Napoli e Salerno

Anche in alcuni comuni della provincia di Napoli e Salerno (Leggi qui) le scuole non inizieranno il 24 settembre, così come deciso, ma le aperture slitteranno tra il 28 settembre e il 1 ottobre.

