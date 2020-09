Tornano i decessi da Covid-19 in Campania. Si tratta di un uomo residente a San Marcellino, ma originario di Villa di Briano. La vittima era affetta da patologie pregresse, ma il contagio risale a poche settimane fa.

Agro Aversano, c’è un nuovo morto di coronavirus

A dare il triste annuncio il sindaco brianese, Luigi Della Corte. Queste le sue parole: “Ieri è deceduto un cittadino residente a San Marcellino, ma storicamente brianese, affetto da Covid-19. Notizie come questa ci arrecano sconforto, ma soprattutto ci disorientano, perché fanno capire che il virus può colpire chiunque, da un momento all’altro. Vi scongiuro, pertanto, di rispettare tutte le norme previste per il contenimento del contagio.”

L’uomo soffriva di altre patologie, si sarebbe infettato qualche settimana fa. Tuttavia il suo fisico non ha retto all’infezione da coronavirus ed è morto. Nelle stesse ore, a Villa di Briano, si sono registrati nuovi contagi. È ancora il primo cittadino a comunicarlo: “Abbiamo un nuovo cittadino positivo al Covid-19. Fortunatamente non presenta sintomi. Sta bene ed ora è in isolamento domiciliare.”

