Cercola. Una docente è risultata positiva al test per il Covid-19. Tamponi per tutto il personale, docente e Ata: lo ha disposto il sindaco Vincenzo Fiengo a seguito della notizia della positività dell’insegna, confermata poi dal tampone.

Coronavirus nel Napoletano, insegnante positiva: scuola chiusa e tampone per il personale scolastico

La procedura prevista dal protocollo sanitario è già partita: è stata ricostruita la catena dei contatti, anche esterni alla scuola. I tamponi per il personale scolastico verranno eseguiti tutti tra oggi e domani.

Intanto è stato disposto la chiusura dell’istituto scolastico. Il primo cittadino ha fatto sapere che la paziente è asintomatica e non necessita, al momento, di ricovero. La scoperta del contagio di fatto è avvenuta a seguito del test rapido che la docente ha fatto in vista della prossima riapertura delle scuole. La positività al test è stata poi confermata dal tampone eseguito. L’istituto comprensivo Luca Giordano di via Gandhi – così come il plesso della primaria “Tenente Barone” – resterà chiuso fino a quando tutto il personale della scuola, insegnanti e personale ata, non avrà eseguito il tampone. Saranno effettuati circa 120 tamponi presso il distretto di Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni.

