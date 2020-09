Campania, contagi in lieve risalita: oltre 130 casi in un giorno

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 136

Tamponi del giorno: 3.895

Totale positivi: 9.351

Totale tamponi: 505.463

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 452

Guariti del giorno: 60

Totale guariti: 4.819 (di cui 4.815 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Contagi in lieve risalita in Campania. Nelle ultime ore si registrano 136 contagi, è quanto emerge dal bollettino diramato alle 17 dall’Unità di Crisi regionale. Fortunatamente non si contano nuove vittime, che per il momento restano 452. Buone notizie sul fronte dei guariti: 60 persone sono guarite o state dimesse nella nostra regione.