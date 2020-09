Perde il controllo della sua moto e si schianta contro lo spartitraffico della rotonda. E’ accaduto a Pignataro Maggiore, nel Casertano. A perdere la vita un uomo di 43 anni, Gianluigi Vitaletti.

Incidente nel Casertano, morto Gianluigi Vitaletti

Stando ad una prima ricostruzione, il 43enne, residente a Raviscanina, era in sella alla sua Ducati e si stava dirigendo verso Capua quando ha perso il controllo della moto finendo contro una rotonda. Lo schianto è stato fatale: l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sul selciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Vitaletti è spirato poco dopo l’arrivo. Sulla dinamica dell’incidente inhdagano i carabieni della Compagnia di Capua.

continua a leggere su Teleclubitalia.it