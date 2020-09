Qualiano. 4 giovani medici vincitori di concorso, appena assunti nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli guidato dal dottor Felice Pirozzi, lo scorso gennaio hanno deciso di festeggiare in modo diverso l’assunzione al Santa Maria delle Grazie. Non i soliti regali di rito in queste occasioni, ma doni per aiutare chi ne ha bisogno.

Così stamattina è avvenuta la consegna dei regali, alla presenza del dg dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore, grazie ai fondi devoluti dai dottori Francesco Esposito, Antonio Sciuto, Nicola Castaldo e Claudio Mauriello: strumenti musicali e tablet per il centro per l’autismo Blunauti di Qualiano.

continua a leggere su Teleclubitalia.it