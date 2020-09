Non ce l’ha fatta Fabio Natale, il militare del Settimo Reggimento alpini, in servizio alla caserma Salsa di Belluno, 32 anni originario della provincia di Caserta, di Casapulla ma residente in città. L’uomo dopo 6 giorni in cui ha lottato tra la vita e la morte, dopo lo schianto in moto avvenuto martedì 8 settembre contro un palo sul ponte Dolomiti, stamane, 14 settembre è spirato all’ospedale di Treviso dove era stato trasferito.

Fabio è morto in ospedale

Fabio Natale aveva quella “Aprilia Tuono 1000” da solo un paio di giorni. Stava provando la moto, che è di proprietà di un suo amico, per decidere poi se acquistarla oppure no. Non si sa cosa sia accaduto martedì sera.

Il drammatico incidente

Il giovane era in sella insieme alla fidanzata 25enne quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto andando a sbattare contro un palo. Le sue condizioni sono risutalte subito disperate. Oggi la terribile notizia. Grave anche la fidanzata, ma nelle ore successive allo schianto le sue condizioni sono migliorate e è stata trasferita dalla rinimazione in reparto.

