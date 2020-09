Drammatico incidente ieri in serata a Pescopagano, tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone. Una donna di 64 anni, P.A., è stata travolta e uccisa da uno scooter. A darne notizia è Edizionecaserta.

Castel Volturno, travolta e uccisa da uno scooter: aveva 64 anni

Secondo una prima ricostruzione, la 64enne stava attraversando la strada quando sarebbe sopraggiunto un motociclo condotto da un cittadino straniero. Il mezzo è piombato addosso alla vittima travolgendola in pieno. A seguito dell’impatto, il centauro è caduto dal motorino rovinando a terra.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo. L’ambulanza ha invece trasportato il conducente dello scooter al pronto soccorso.

Sulla salma della donna il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esame autoptico.

