L’agro aversano riprecipita nell’incubo Covid. Due persone contagiate con sintomi risultano positive al virus. A comunicarlo è il vicesindaco di Villa Literno Valerio di Fraia. Presentano febbre e tosse.

Villa Literno, due contagiati con sintomi: torna la paura del Covid

La nuova ondata si sta manifestando dopo la coda delle vacanze estive. “Ci è arrivata notizia di 2 nuovi contagi a Villa Literno. Sono due contagi distinti e senza nessun collegamento né tra di loro nel con vecchi contagiati”, fa sapere Di Fraia con un post. Non è noto però se i due siano ospedalizzati o meno.

“Come sempre si è attivato il protocollo di monitoraggio Covid-19 – prosegue il politico – ed è stata fatta l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti avuti; sono tutti in isolamento in attesa dei tamponi. I due cittadini presentano sintomi (febbre) e la Asl sta monitorando la situazione. Come sempre, appena ci saranno novità in merito, Vi terrò aggiornati.”

continua a leggere su Teleclubitalia.it