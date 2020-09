Violento incidente nella serata di ieri, 9 settembre, sulla statale vesuviana SS268, in direzione Napoli. Il bilancio è drammatico: 4 feriti, di cui uno in fin di vita. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza.

Incidente sulla statale 268: 4 feriti

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del sinistro. Lo scontro frontale tra una Fiat Panda e una Ford Fiesta è avvenuto nel tratto di strada tra i Comuni di Somma Vesuviana e Pomigliano.

Quattro sono i feriti, di cui uno che versa in gravi condizioni. Smentita la notizia, lanciata in un primo momento dalle agenzie di stampa, di quattro persone decedute. Un corpo è stato estratto dalle lamiere contorte di una delle vetture grazie all’ausilio delle cesoie. Il traffico in direzione Napoli ha subito vistosi rallentamenti.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso agli automobilisti e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. La statale 268 è da anni teatro di violenti incidenti. I residenti dell’area vesuviana chiedono da tempo una messa in sicurezza di uno degli assi viari più trafficati della provincia partenopea.