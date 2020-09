Cosenza. Precipita con l’auto per oltre 20 metri, Francesco Oliviero muore sul colpo. Aveva solo 28 anni il giovane di Cosenza deceduto a seguito di un incidente nella serata di domenica 6 settembre nei pressi di viale della Repubblica.

Tragico incidente a Cosenza

Secondo le prime informazioni l’automobile, per cause ancora in via d’accertamento, è precipitata dal muro della stazione. A bordo del veicolo c’era solo il 28enne, che è morto sul colpo. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, col supporto di autogru del Comandi di Crotone, è intervenuta sul luogo dell’incidente stradale nella tarda serata di ieri: l’auto coinvolta è una Bmw che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e cadendo per una ventina di metri. I vigili del fuoco hanno potuto solo estrarre il corpo della giovane vittima dalle lamiere prima di mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni in Fiore e i sanitari

