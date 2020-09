Villarrica. Il postino di C’è Posta per Te è arrivato a Villaricca. Marcello, il noto ambasciatore di Maria De Filippi è stato visto in piazza Maione, nel centro storico di Villaricca in tarda serata, mentre registrava la scena della consegna della busta.

Il mittente? Pare si tratti di una ragazza. Ma chiaramente non c’è nulla di certo. Le riprese di C’è Posta per Te a Villaricca sono proseguite anche all’esterno della villa comunale. Per sapere chi saranno i protagonisti della puntata villaricchese dovremmo attendere ancora un pò di tempo.

