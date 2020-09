Giugliano. Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative a Giugliano. Si parla di temi sempre di più. Il candidato per il consiglio comunale Stefano Palma ci parla del litorale:

“È un bene inestimabile per il paese e per i cittadini. Per tutti noi sarebbe l’inizio di una nuova vita in una nuova città! Ho in mente di progettare un piano spiaggia in base alle normative vigenti, fare concessioni ai giovani imprenditori e lasciare spiagge libere. Vorrei riorganizzare la strada che delimita il litorale in modo da farla diventare idonea. Importanti sono anche i collegamenti che il nostro litorale deve avere con il centro città in modo che possa essere accessibile a tutti mediante servizi di navette pubbliche”.

Poi parla di sicurezza, sia personale che ambientale: “Vanno aboliti gli sversamenti di rifiuti tossici o inquinanti, tenuti ben funzionanti e sotto controllo i depuratori affinché le nostre acque, che tanto meritano, possano essere degne della nostra città”.

Il giovane ingegnere conclude con un invito:”Immaginare, credere, progettare e realizzare sono e le parole che da oggi devono essere messe in pratica perché non possiamo più buttare all’aria tutto quello che abbiamo e andarlo a cercare altrove! La nostra città ha tutte le potenzialità per poter diventare una località balneare di interesse e noi questo non dobbiamo più ignorarlo. C’è bisogno soltanto di una buona amministrazione che decide di investire su quello che di più potente abbiamo e su quello che porta giovamento a tutti. Per mostrare quanto c’è da cambiare siamo andati sul posto e abbiamo spiegato alla gente cosa c’è da fare e abbiamo ripreso tutto https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4249182951823571&id=100001957253699&sfnsn=scwspwa&extid=55261vNes63l8AaH&d=w&vh=i”!

