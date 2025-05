Elezioni amministrative 2025, il candidato Daniele Smarrazzo:”Torniamo a crederci”

“Cari Giuglianesi,

ho 24 anni, con coraggio e senso di responsabilità, ho deciso di candidarmi per rappresentare un cambiamento reale a Giugliano perché non possiamo più aspettare, per amore di questa terra, per tutte le volte che è stata umiliata, per tutte le volte che è stata tradita.

Abbiamo vissuto sulla nostra pelle la frustrazione di sentirsi dimenticati, l’angoscia di leggere dello scioglimento da un momento all’altro. Questo non è il destino che meritiamo. La politica la si fa o la si subisce: quanto ancora dobbiamo subire?

Da questa domanda nasce la mia candidatura, dal dialogo con tanti giovani come me, con professionisti, con studenti, con operai, con le famiglie in difficoltà, con i commercianti stanchi di essere spettatori passivi. Non ho una squadra fatta di slogan o promesse vuote. Ho una comunità che vuole risollevarsi, guardarsi allo specchio e riconoscersi finalmente in un volto pulito.

Stiamo pagando a caro prezzo l’operato di questi anni con l’allontanamento dei cittadini dalle istituzioni. E allora io vi dico: torniamo a crederci. Torniamo a prenderci cura di ciò che ci appartiene, perché nessuno lo farà al posto nostro. Io sento forte il desiderio di restituirci la dignità e di ridare valore alla parola “politica”, che per me significa servizio, presenza e cura affinché possa guardarvi negli occhi e gridare di averci provato davvero. Tra i punti chiave del program ma: il rilancio dell’economia locale, la riqualificazione de l centro storico e della fascia costiera, un piano per la so stenibilità e la gestione inte lligente dei rifiuti, un forte investimento sulla sicurezza urbana e sociale, e una macchin a amministrativa rinnovata, di gitale e trasparente”

