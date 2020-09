Giugliano/Qualiano. E’ di pochissimi minuti la notizia di un incidente mortale sulla circumvallazione esterna, altezza campo rom di Qualiano. Un uomo a bordo di uno scooter è deceduto dopo aver perso il controllo del mezzo. Dalle primissime indiscrezioni sembrerebbe che il centauro ha urtato un’auto in corsa per poi perdere il controllo dello scooter, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da accertare.

Giugliano-Qualiano, tragico incidente

L’uomo è volato letteralmente via dallo scooter finendo nella carreggiata opposta. Sul posto è giunta la Polizia di Stato, Guardia di Finanza per i rilievi del caso. Strada chiusa al traffico. Vani i soccorsi dei sanitari del 118, l’uomo è morto sul colpo. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima.

