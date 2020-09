Arrestati per aver rubato uno scooter a Mergellina. A finire in manette Massimo Citolo e Giovanni Barone, napoletani di 45 e 20 anni con precedenti di polizia.

Napoli, rubano scooter a Mergellina: arrestati in due

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in zona Mergellina per il furto di un motociclo.

inlineadv

I poliziotti, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato in piazza Piedigrotta lo scooter rubato affiancato da un altro motoveicolo con a bordo due persone.

Poco dopo, con il supporto dei Falchi del Commissariato San Paolo, hanno rintracciato e bloccato nella galleria Quattro Giornate i due uomini. Uno di esi era alla guida di un terzo motoveicolo che presentava segni di effrazione e risultava rubato in mattinata.

Massimo Ciotola e Giovanni Barone rispondono di furto aggravato. Inoltre, il 45enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ha ricevuto una denuncia per violazione degli obblighi e sanzionato per guida senza patente poiché ritirata in virtù del provvedimento restrittivo. Infine, i due motoveicoli rubati sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, mentre quello utilizzato dai due arrestati è stato sottoposto a sequestro.