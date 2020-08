Pioggia sull’area Nord di Napoli e nell’agro aversano, allagamenti e disagi alla circolazione. La forte pioggia che si sta abbattendo in questi minuti su tutto il territorio a nord di Napoli e nelle province del casertano sta già causando danni e disagi alla circolazione veicolare. D’altronde era prevedibile una situazione del genere anche per l’allerta meteo emanata poche ore fa dalla Protezione Civile.

Allerta meteo gialla

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Gialla su tutta la Campania. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali per tutta la giornata di oggi. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale”, che potrebbero avere anche forte intensità.

I primi disagi: le strade da evitare

Il maltempo ha provocato i primi disagi ad Aversa, in via Appia, via Gramsci e lungo viale Kennedy, direzione Teverola. Traffico in tilt anche a Giugliano (zona centro). Allagamenti sui principali assi viari, asse mediano e tangeziale.