Settembre è alle porte e scatta la prima allerta meteo in Campania. Poco fa la Protezione civile della Regione ha diramato un’allerta a partire dalle 13 e fino alle 20 di oggi. Secondo quanto comunicato, sono previste piogge e temporali sulle zone 1 e 2 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese)

Campania, allerta meteo per il 31 agosto dalle 13 fino alle 20

I rovesci – si legge nella nota – “determinano un’allerta meteo di colore Giallo per conseguenti possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. Si prevedono, in particolare “Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale. Possibili raffiche nei temporali” .

Crollano anche le temperature. Le minime scenderanno a 18 gradi, mentre le massime non supereranno i trenta. I fenomeni temporaleschi riguarderanno dunque Napoli, la provincia di Napoli e di Caserta, oltre che le isole (Ischia e Capri). Tra gli scenari di impatto al suolo si ricordano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fanni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto ai rischi da dissesto idrogeologico. Si ricorda che è altresì in atto una allerta meteo per vento e mare e che è dunque necessario mantenere attive le misure di contrasto e mitigazione previste.