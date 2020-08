E’ di pochi giorni fa la scomparsa della signora Rita, moglie del boss delle cerimonie e mamma di donna Imma Polese. Proprio quest’ultima ha voluto lasciare un messaggio per ringraziare i tanti fan, amici che si sono uniti al dolore della famiglia Polese per la scomparsa della donna.

La signora Rita aveva 80 anni ed era stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli, il primo giorno in cui si sviluppò il focolaio nel comune di Sant’Antonio Abate (Napoli), all’interno del grand Hotel “La Sonrisa”, di cui il marito, defunto qualche anno fa, era stato fondatore.

Le parole di donna Imma

Queste le parole di donna Imma: “La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno. Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua riservatezza. Se n’è andata via la mia costante ispirazione, il libro pieno di pagine da cui ho imparato a essere mamma, figlia e una donna forte, proprio come lei. Cercherò di alleviare il dolore con il suo ricordo, pensandola lì in cielo, insieme al mio amato papà, mentre, insieme, fanno il tifo per me, per tutti noi. Grazie a tutti per le parole d’affetto e per la vicinanza. Continuerò a nutrirmi dell’amore di tutti quanti voi, che spero vediate in me un po’ di lei”.