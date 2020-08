E’ morta la signora Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, conosciuto come “Il boss delle Cerimonie” grazie alla trasmissione tv in onda su Real Time.

Coronavirus alla Sonrisa: è morta la signora Rita, moglie di don Antonio

La signora Rita era un volto molto amato dai telespettatori. Eternamente innamorata di suo marito, era una bravissima cuoca, una donna amorevole con i suoi figli e il suo amato nipote

La signora Rita Greco sarebbe rimasta contagiata nel focolaio di Covid-19 scoppiato all’interno del castello de La Sonrisa di Sant’Antonio Abate.

Oltre a lei, anche il genero Matteo Giordano (marito di Imma, attuale manager de La Sonrisa e primogenita della coppia) era finito in ospedale sempre per coronavirus: l’uomo tuttavia è in fase di guarigione. E’ in attesa, infatti, del secondo tampone negativo per poter ritornare a casa guarito dall’infezione da CoViD-19.