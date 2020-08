Nell’ultima settimana è stato un crescendo di nuovi casi: dal 22 al 27 agosto su un totale di 303 casi (14 regi- strati dal 21 agosto a ieri per un totale di 303) 144 sono ascritti ai tamponi di screening di rientro dai viaggi dall’estero o dalla Sardegna che salgono a quota 233 se si parte dal 12 agosto. In gene- rale anche nel capoluogo dun- que circa il 50% dei nuovi positi- vi sono viaggiatori, divisi a loro volta a metà tra rientri dall’este- ro (soprattutto da Grecia e Mal- ta) e dalla e Sardegna.

L’altra metà o sono contatti stretti dei viaggiatori o contatti dei contatti e una minoranza di persone non sanno spiegare come abbia- no contratto l’infezione. A pre- valere sono soggetti giovani (l’età media dei contagiati è di circa 30 anni). Una mappa della distribuzione dei contagi che che si ritrova pressoché immo- dificato in tutte le province.