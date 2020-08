Giugliano. Ha deciso di mostrarsi e parlarne apertamente sul suo canale social una delle ragazze di Giugliano rientrata dalla Sardegna positiva al Covid. La redazione di Teleclubitalia ha sentito telefonicamente la ragazza.

La giovane, ancora scossa di quanto accaduto non ha voluto parlare direttamente ai nostri microfoni ma ha comunque autorizzato la redazione ad usufruire del suo materiale video. Ha riferito di stare bene a parte qualche leggero sintomo tipico del virus.

Il messaggio nelle stories

“Inizio queste storie col dirvi Grazie dei messaggi che mi avete inviato. Sono mancata un pochino per metabolizzare, ho fatto il tampone al mio rientro e sono risultata positiva. Anche mio marito l’ha fatto ma fortunatamente è risultato negativo. Siamo stati in vacanza in Sardegna, la prima settimana di agosto. La situazione era molto tranquilla. Quando siamo arrivati l’isola era Covid Free ma comunque ci siamo comportati sempre nel rispetto delle regole.

Al rientro, invece, non si è capito più niente. La Sardegna ha avuto un esplosione di contagi. Dai tg apprendevamo le notizie di centinaia di casi così abbiamo deciso di metterci in isolamento, abbiamo fatto il test sierologico e abbiamo prenotato il tampone che ha dato l’esito positivo a me e negativo a mio marito.

Attualmente ho i tipici sintomi del virus. Non sento né odori, né sapori. Ho mal di testa, mal d’orecchie e spossatezza. Spero che la situazione non peggiori perchè sappiamo tutti com’è stato il virus nei mesi precedenti.”