Volla, i casi positivi salgono a 10: rientravano dalle vacanze estive

Aumentano i casi di contagi nella cittadina vesuviana di Volla, salgono 10 in pochi giorni. Per la maggior parte si tratta di giovani rientrati dalle vacanze estive in Croazia, Grecia e Spagna.

Fatta eccezione per una donna che, già precedentemente ricoverata in ospedale, sarebbe in seguito risultata positiva anche al Covid-19.

Le condizioni di salute dei cittadini positivi al tampone risultano buone. Il sindaco Pasquale Di Marzo, ha informato che è stata attivata la procedura prevista dal protocollo della Asl la quale sta monitorando i contatti. “Mi raccomando di adottare tutte le misure imposte dalla norma – ammonisce il sindaco – mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani, nell’interesse personale e dell’intera comunità”.