Dopo la notizia dei 3 giovani positivi di Giugliano rientrati dalle vacanze, appresa in esclusiva da Teleclubitalia, c’è un nuovo caso di positività, si tratta di un giovane residente nel comune di Villaricca. A riferirlo è il primo cittadino Rosaria Punzo.

Il post del sindaco

Un altro caso di Covid a Villaricca. Un nostro concittadino è risultato positivo al rientro dalle vacanze. Non mi stancheró mai di ripeterlo: per favore cerchiamo di essere responsabili, ancora di più in questo momento difficile dove si rischia davvero grosso.

Seguiamo le regole sul distanziamento sociale ed utilizziamo la mascherina perché un passo falso potrebbe essere fatale . Invito soprattutto i più giovani ad un forte senso di responsabilità: non abbassate la guardia.

Siamo in contatto costante con le autorità sanitarie per monitorare la situazione in modo da essere pronti di fronte a qualsiasi evenienza. Non sprechiamo tutti i sacrifici fatti fino ad oggi.