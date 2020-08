Terribile incidente sulla Statale 101, nei pressi dello svincolo per Galatone in direzione di Gallipoli. Coinvolti due veicoli: una Fiat 500 e un kawasaki Ninja. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni, alla guida della moto.

Incidente sulla Gallipoli-Lecce, scontro tra auto e moto: muore 25enne

L’impatto si è verificato intorno alle 12. La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento.

Come riporta Lecceprima.it, i soccorsi prestati con urgenza al motociclista non sono valsi a nulla. Il giovane, un 25enne originario di Taurisano, residente nel Cantone tedesco, sarebbe morto sul colpo.

Sarebbe invece illeso il conducente della vettura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai medici e agli infermieri del 118, anche gli agenti della polizia stradale di Lecce per mettere in sicurezza il tratto ed eseguire i primi rilievi. Entrambe le direzioni di marcia sono al momento chiuse al traffico, per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

La salma della vittima, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Alberto Santacatterina, trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’autorità giudiziaria.

(immagine di archivio)