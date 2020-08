Terremoto in Grecia. Stamattina, 22 agosto, i sismografi hanno avvertito una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter ha colpito la zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso.

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.2 nella zona di Kalavrita

I sismografi hanno registrato la scossa alle 6:30. Lo scrive Iefimerida.gr. L’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale di Atene, ha localizzato l’epicentro a 10 km a nord-ovest di Kalavrita, ad una profondità di 24 km. Per il momento non si registrano danni a cose o a persone. Paura tra la popolazione che si è riversata in strada per il forte spavento.

