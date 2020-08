Parete. “C’è troppo isolamento in giro. C’è bisogno di socializzare alla faccia della pandemia. Stasera possiamo stare insieme”. E’ bufera sulle parole pronunciate dal parrocco della parrocchia di Ss. Trinità Oblati di San Giuseppe a Parete dove nella serata di sabato si è svolto durante la celebrazione dell’Assunta.

Il video è andato in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia ed è stato successivamente rimosso. Dal filmato si vede nitidamente molti fedeli senza dispositivi di sicurezza e per nulla distanti l’uno dall’altro, in barba alle norme vigenti anti-Covid. Dopo una preghiera lo stesso sacerdote aggiunge: “Sciogliete il cuore e togliete le mascherine non ce n’è più bisogno. Dite al Signore ciò che volete”. Il video, dalla durata di un’ora e venti minuti, ha suscitato l’indignazione di molti cittadini che, attraverso Facebook, hanno assistito alla celebrazione.

inlineadv

IL VIDEO