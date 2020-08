Caos alla stazione di Roma Termini, con diversi treni bloccati o cancellati e centinaia di viaggiatori in attesa lungo le banchine. I disagi sono stati provocati a causa di un incendio in prossima dei binari.

“Dalle ore 14.35 sulla linea Roma – Formia, il traffico ferroviario è sospeso tra Roma Casilina e Torricola”, spiega Infomobilità Rfi. Analoghi problemi anche sulla linea per Cassino. “E’ in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, seguiranno aggiornamenti” spiega Rete Ferroviaria Italiana. Rfi ha appena informato che “è in corso la riprogrammazione dei servizi ferroviari”. Per tutti i passeggeri diretti alla stazione Roma Ciampino, sarà possibile prendere pullman sostitutivi. Invece i viaggiatori diretti a Napoli o al sud dovranno attendere l’arrivo di un nuovo convoglio oppure salire a bordo di un treno ad alta velocità.

inlineadv