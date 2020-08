Napoli. Una brutale aggressione si è verificata in via dei Tribunali, all’interno di una pizzeria. Il proprietario dell’attività è stato accoltellato nel pomeriggio da ignoti, ferito anche suo figlio intervenuto per difendere il padre colpito dai fendenti.

Napoli, proprietario di una pizzeria accoltellato in via dei Tribunali: ferito anche il figlio

Come riporta Il Mattino, sul posto è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno accompagnato all’ospedale il titolare della pizzeria e medicato le ferite al figlio coinvolto nella colluttazione. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri. Gli uomini dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione, pare dovuta a vecchie tensioni con altri commercianti della zona.

inlineadv