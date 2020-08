Giugliano. C’è un caso sospetto di Coronavirus a Lago Patria e in questo momento è stata disposta la chiusura della Guardia medica con sede in via Staffetta. In attesa di ulteriori di accertamenti, i locali verranno sanificati prima di consentire l’accesso all’utenza e al personale sanitario.

L’ultimo caso accertato risale a una settimana fa. Era il 7 agosto quando l’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato un paziente positivo al Coronavirus nella terza città della Campania. A Giugliano sono state 84 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I casi attualmente positivi sono al momento 27. Le vittime, invece, sono state 5. Per quanto riguarda i guariti, sono 52 i pazienti che sono guariti dal Covid-19.

inlineadv