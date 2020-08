Ennesimo blitz delle forze dell’ordine al parco verde di Caivano. Si tratta infatti della terza operazione in poco più di un mese dopo quella dell’otto luglio e quella del 21 luglio. A condurla gli agenti di Polizia.

Caivano, terzo blitz al Parco Verde da parte della Polizia

La Polizia di Stato sta svolgendo un’attività di monitoraggio. Verrà fatta una bonifica della zona con lo sgombero di alcune aree verdi occupate abusivamente. E un controllo delle zone limitrofe per le feritoie che sono state nuovamente ripristinate per l’attività di spaccio. Tre settimane fa la Polizia, con il supporto dei carabinieri, aveva provveduto a smantellare alcuni manufatti abusivi e alcune postazioni regolarmente usate dai pusher per svolgere l’attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti.

