Un agente della Questura di Treviso è risultato positivo al test del tampone mentre altri due suoi colleghi sono in attesa dei risultati del terzo tampone consecutivo, dopo essere risultati positivi al secondo tampone.

Poliziotti positivi

Tutti e tre sono stati messi in isolamento domiciliare in attesa di conoscere gli ultimi risultati attesi per lunedì 10 agosto. Il sospetto della Procura è che i tre poliziotti possano essere stati contagiati all’interno della ex caserma Serena di Casier. Per questo, sulla vicenda, è stata aperta un’inchiesta ad oggi senza iscritti nel registro degli indagati né ipotesi di reato.

