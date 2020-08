Nella serata di ieri 6 agosto, nell’ex Caserma “Silvio Serena”, che si trova fra i comuni di Treviso e di Casier, oggi centro d’accoglienza per migranti, si è conclusa la terza fase di tamponi sugli ospiti della struttura. Ad oggi su 309 persone sottoposte ai test, 284 migranti e 25 operatori, 244 sono risultati positivi al coronavirus e 47 negativi (18 tamponi devono ancora essere processati). In una settimana il numero di migranti positivi che si trovano in quarantena all’interno del centro è cresciuto di 100 unità: dai 133 del 31 luglio agli attuali 233.

Focolaio a Treviso

Il centro di accoglienza per migranti è gestito da Nova Facility, la società di Treviso che gestisce anche l’hotspot di Lampedusa. Dopo questi nuovi risultati dei test non ci saranno cambiamenti nell’organizzazione del centro e nell’isolamento dei positivi: tutti i migranti rimarranno in quarantena all’intero della struttura. Tra i contatti tracciati dei dipendenti della struttura, su 130 persone che sono state sottoposte al tampone, soltanto due sono risultate positive.

