Giugliano. Scontro tra uno scooter e un camion, giovane in una pozza di sangue. Come segnalano alla nostra redazione, l’incidente è accaduto pochi minuti a Giugliano, precisamente in via degli Innamorati. A scontrarsi un camion contro uno scooter. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, il giovane a bordo dello scooter era accasciato a terra in una pozza di sangue. La dinamica di quanto è accaduto è ancora poco chiara. Sul posto sono giunte due ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Seguiranno aggiornamenti

