Un violento temporale estivo si sta abbattendo in queste ore su Napoli e su gran parte della provincia. Si registrano già i primi disagi: allagate molte arterie principali e secondarie. Decine le automobili bloccate in strada in attesa che migliorino le condizioni meteo.

Napoli e la Campania nella morsa del maltempo: allagamenti e disagi

Il livello dell’acqua piovana ha raggiunto livelli preoccupanti in diverse aree della provincia di Napoli (Mugnano, Villaricca, Calvizzano). Le caditoie otturate avrebbero favorito la risalita delle acque reflue e alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. I residenti sorpresi in strada dal violento acquazzone si sono avventurati a piedi sfidando i ruscelli che hanno inondato i centri urbani e le periferie per raggiungere le rispettive abitazioni.

Situazione complicata anche nell’agro aversano e nel resto della provincia di Caserta. Al momento decine di automobilisti sono “ostaggio” del temporale, intrappolati nelle proprie auto per evitare di impantanarsi in una pozza o in sottopassaggi allagati. La situazione meteo dovrebbe migliorare in serata, per ritornare poi di nuovo preoccupante nel pomeriggio di domani. La perturbazione lascerà la Campania nel weekend, a partire da venerdì.