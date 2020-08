Così come già previsto ieri, nelle prossime ore si abbatteranno sulla Campania violenti rovesci a carattere temporalesco. A partire dalle 15, anche su Napoli sono previste precipitazioni consistenti. Il maltempo perdurerà fino alle 18.

Campania, in arrivo temporali: il tempo oggi e domani

Il sereno tornerà a partire dalle 20. Previsto anche un brusco calo delle temperature. Le massime oggi non supereranno i 25 gradi, mentre le minime scenderanno a 19 gradi nella notte come non accadeva da settimane.

Domani, giovedì 6, il tempo sarà a macchia di leopardo: a Napoli sarà all’insegna della variabilità e il caldo darà tregua dopo l’ondata africana di fine luglio e inizio agosto. Pioggia e temporali invece perdureranno domani su gran parte della Regione. A Salerno, così come a Benevento e ad Avellino, il pomeriggio sarà caratterizzato da nuovi rovesci e temporali.

Bisogna aspettare il weekend – sabato 8 e domenica 9 – per rivedere il caldo torrido di agosto su tutto il territorio campano, con temperature sopra i 34 gradi. La Regione entrerà in una fase di stabilità che durerà almeno fino a metà mese, quando faranno irruzione nuove correnti dall’Atlantico che interromperanno l’alta pressione tipica della stagione estiva.