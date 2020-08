Sarebbe morto per un malore fatale mentre faceva la spesa su via Domiziana. E’ successo oggi a Mondragone. A perdere la vita un uomo, P.Z., residente nella zona, così come riportato dal portale Casertace.it.

Mondragone, morto un uomo: malore mentre fa la spesa al supermercato

La vittima, poco prima di pranzo, era intenta a fare la spesa all’interno di un supermercato della catena Despar su via Domiziana quando si sarebbe accasciato a terra davanti ai dipendenti e agli altri clienti. I testimoni hanno prestato i primi soccorsi, poi hanno allertatato il 118.

I sanitari, giunti sul posto, hanno però potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Da una prima ipotesi, sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio, forse determinato anche dalle alte temperature di questi giorni. Sotto choc i clienti e le cassiere che hanno assistito alla drammatica scena.