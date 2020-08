Nuovo guasto alla condotta idrica di Chiaiano. Tornano i disagi nell’area a nord di Napoli. Dopo la frana avvenuta la scorsa settimana che ha causato un grosso guasto alla condotta lasciando senz’acqua per giorni residenti di Chiaiano, Mugnano, Marano, tornano i disagi.

Una nuova rottura si è registrata questa mattina e dunque iniziano a registrarsi nuovamente disagi per i cittadini. In tanti potrebbero trovarsi nelle prossime rubinetti ore a secco. Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha avvisato la cittadinanza con un post sui social: “ATTENZIONE!!! Ennesima grave rottura della condotta idrica regionale a Chiaiano. Purtroppo avremo nuovamente problemi con la fornitura d’acqua. In giornata ulteriori aggiornamenti!” ha scritto il primo cittadino.

