Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo, non siamo a questo ma la frana di via Cupa Fragolara a Chiaiano hanno causato in queste ore due situazioni di grande emergenza. Da un lato la carenza totale o quasi dell’erogazione dell’acqua nelle zone di Marano, Mugnano e in Via Tirone a Napoli ma anche un’altra voragine in Via Cupa del Cane a Marano dove una colonna di acqua e fango si è riversata nella zona. Ma torniamo ai fatti. Due tubature di rifornimento idrico per l’area nord di Napoli, che si trovano interrate 7/8 metri di profondità, sono praticamente esplose, sul posto sono intervenuti subito i tecnici della Regione Campania che hanno lavorato per riparare in tempi brevi il danno.