Sabaudia. Positivo al Covid 19, chiuso noto stabilimento balneare. “La Asl di Latina comunica che è stata disposta la temporanea chiusura dello stabilimento balneare ‘Il Gabbiano’ a Sabaudia presso cui è risultato positivo un dipendente, in attesa degli esiti dei tamponi ai dipendenti che sono stati effettuati questa mattina e per permettere la sanificazione della struttura. E’ in corso l’indagine epidemiologica della Asl ed è stato chiesto alla struttura l’elenco degli avventori e i loro contatti telefonici. Informazioni queste fondamentali per permettere il contact tracing e per effettuare i test ai clienti”.

Coronavirus, chiuso stabilimento balneare

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. I risultati del tampone sono arrivati nella notte. Il ragazzo, un giovane bagnino della provincia di Latina in servizio presso un chiosco che si trova sul lungomare di Sabaudia nella zona della cosiddetta Bufalara, mancava dal lavoro già da qualche giorno proprio a causa della febbre che ha portato i medici ad effettuare ulteriori accertamenti. Oggi in provincia di Latina risultano ulteriori due casi: un indiano e una signora di origini moldave.

