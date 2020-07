Cava de Tirreni. Terribile incidente nella notte nel salernitano, 18enne gravemente ferita. Purtroppo è stato necessario amputare una gamba alla giovanissima rimasta ferita nel sinistro di questa notte avvenuto lungo la strada Statale 18. La ragazza 18enne era seduta su un muretto quando, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto a forte velocità ha perso il controllo e l’ha travolta.

Incidente nella notte

I medici del 118, intervenuti sul posto, hanno trasferito la ragazza d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per le cure necessarie. E’ stata operata. Ed in queste ore dalla rianimazione è stata trasferita nel reparto di ortopedia. È assistita da una psicologa.