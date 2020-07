Giugliano. Incendio a Casacelle, nei pressi del chiesa San Massimiliano Kolbe. Un vasto incendio si sta sviluppando in questi minuti vicino al V circolo didattico di Giugliano. L’enorme colonna di fumo è visibile a centinaia di metri di distanza, come dimostra la foto postata da un utente sul gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”. I cittadini che risiedono nelle zone circostanti, al momento, sono costretti chiusi in casa e lamentano una forte puzza di spazzatura e un odore acre. Allertati i pompieri e le forze dell’ordine. La natura dell’incendio potrebbe essere dolosa.

