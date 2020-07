Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore dalle 12 di domani fino alla stessa ora di sabato 1 agosto. “Dalle 12 di domani e per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione” scrive in una nota la Protezione Civile regionale.

Allerta caldo in Campania

Le temperature massime percepite, proprio a causa dell’alto tasso di umidità, saranno di circa 37-38 gradi, mentre anche le minime saranno molto calde, visto che nelle ore notturne la colonnina di mercurio toccherà quota 27-28 gradi. Questo considerevole aumento delle temperature è dovuto alla presenza, a Napoli e in Campania, ma anche sulla maggior parte dell’Italia, di un anticiclone africano che porta sulla Penisola aria sub-tropicale

